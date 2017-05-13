Süper Star Ajda pekkan, bir süre önce bandanalı görüntüsüyle dikakt çekmişti.
Posta'nın haberine göre, Süper Star'ın Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğraf büyük beğeni toplamıştı. Ajda Pekkan'ın başlattığı bandana modasına birçok ünlü isim de katıldı. Hande Acar, Selin Şakerci, Bestem Su Özdemir, 71 yaşındaki Süper Star'ı taklit edip izinden gidenler arasında.
Ajda Pekkan taktı, moda oldu!
Ajda Pekkan'ın bir süre önce başlattığı bandana akımına birçok ünlü isim kapıldı.Magazin - 13 Mayıs 2017 22:05
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Bağlantılar: Ajda Pekkan, Hande Acar, Selin Şekerci, Bestem Su Özdemir
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