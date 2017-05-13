Ajda Pekkan taktı, moda oldu!

Magazin - 13 Mayıs 2017 22:05

Süper Star Ajda pekkan, bir süre önce bandanalı görüntüsüyle dikakt çekmişti.Posta'nın haberine göre, Süper Star'ın Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğraf büyük beğeni toplamıştı. Ajda Pekkan'ın başlattığı bandana modasına birçok ünlü isim de katıldı. Hande Acar, Selin Şakerci, Bestem Su Özdemir, 71 yaşındaki Süper Star'ı taklit edip izinden gidenler arasında.