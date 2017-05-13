Ajda Pekkan taktı, moda oldu!

Ajda Pekkan'ın bir süre önce başlattığı bandana akımına birçok ünlü isim kapıldı.

Magazin - 13 Mayıs 2017 22:05
Ajda Pekkan taktı, moda oldu!
Süper Star Ajda pekkan, bir süre önce bandanalı görüntüsüyle dikakt çekmişti.

Posta'nın haberine göre, Süper Star'ın Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğraf büyük beğeni toplamıştı. Ajda Pekkan'ın başlattığı bandana modasına birçok ünlü isim de katıldı. Hande Acar, Selin Şakerci, Bestem Su Özdemir, 71 yaşındaki Süper Star'ı taklit edip izinden gidenler arasında.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hamdi Alkan tarz değiştirdi
  • Miley Cyrus, klip çekimlerinde göz doldurdu
  • Seksler de artık dijital
  • Bahar Candan'ın şaşırtan değişimi
  • Bir de öyle bir şehir efsanesi var ki...

Hamdi Alkan tarz değiştirdi

MAGAZİN HABERLERİ

  • Havuzda kitap okuma keyfi!
  • Aynı davette pişti oldular!
  • Reklam teklifi yağıyor ama...
  • Eser paylaştı, yorum gecikmedi...
  • Deniz Seki'den 'çocuk' itirafı!
  • Jackson'dan çırılçıplak paylaşım!
  • Serenay Sarıkaya'dan ateşli sahne
  • "Söz"den 'Anneler Günü' sürprizi!
  • Gülben Ergen'in sahnede şıklığı
  • Nesrin Cevadzade'den direk dansı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Bir giydi, bir çıkardı ve sonra da...
  • Joanna Krupa'nın olay transparanı
  • Yağmur Ünal, Arda Turan'ın mutfağında...
  • Tülin Şahin ve Memet Özer boşandı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Serenay Sarıkaya'dan ateşli sahne!
  • Bülent Ersoy'un pırlantalı aracı
  • Hande Erçel'in cesur geccesi!
Bir giydi, bir çıkardı ve sonra da...