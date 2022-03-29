Ajda Pekkan'ın elbisesi çok beğenildi!

Daha önce Florya ve Nişantaşı'nda şimdi Bebek'te mağazalaşan Burcu Sedef, 10 yıldır haute couture çalışıyor. İMA ve Paris moda eğitimi bitince Demet Akalın, Işın Karaca, Buket Aydın, Seray Sever ile de çalışan sanatçı modacı aslında cemiyet hayatından mesela Sitare Kalyoncuoğlu, Zeynep Ilıcalı Yılmaz gibi sosyete camiasından isimlerle daha yoğun çalışıyor… Son olarak Ajda Pekkan'ın tercihi olan modacı sürpriz defileler hazırlıyor..