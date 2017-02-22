Ajda Pekkan önceki gün Etiler'de bulunan Günaydın Kebap'ta akşam yemeği yedi. Geçtiğimiz haftalarda yakın dostu Ayşe Ersayın’ı kaybeden Ajda Pekkn'ın keyifsiz halleri gözlerden kaçmadı. Mekan çıkışında direk aracına yönelen Ajda Pekkan bir anlık dalgınlık sonucu kafasını aracın kapısına çarptı. Düşme tehlikesi yaşayan Süperstar'ın imdadına ise görevliler yetişti. Onların müdahalesi ile Pekkan düşmekten son anda kurtuldu.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Ajda Pekkan'ın zor anları!
Ajda Pekkan aracına binmek isterken kapıya kafasını çarptı. Süperstar çarpmanın etkisiyle neredeyse düşüyordu.Magazin - 22 Şubat 2017 09:39
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