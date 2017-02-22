Ajda Pekkan'ın zor anları!

Magazin - 22 Şubat 2017 09:39

Ajda Pekkan önceki gün Etiler'de bulunan Günaydın Kebap'ta akşam yemeği yedi. Geçtiğimiz haftalarda yakın dostu Ayşe Ersayın’ı kaybeden Ajda Pekkn'ın keyifsiz halleri gözlerden kaçmadı. Mekan çıkışında direk aracına yönelen Ajda Pekkan bir anlık dalgınlık sonucu kafasını aracın kapısına çarptı. Düşme tehlikesi yaşayan Süperstar'ın imdadına ise görevliler yetişti. Onların müdahalesi ile Pekkan düşmekten son anda kurtuldu.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: