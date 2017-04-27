AK Parti'de olağanüstü kongre tarihi belli oldu

AK Parti'de olağanüstü kongrenin 21 Mayıs'ta yapılacağı öğrenildi.

Yaşam - 27 Nisan 2017 14:50
AK Parti'de olağanüstü kongre tarihi belli oldu
Normal süreçte olağan kongre süreci eylül ayında başlayacaktı. 16 Nisan referandumunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu AK Parti'ye dönüş sinyali vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongrede AK Parti Genel Başkanı olması bekleniyor.

KAYNAK: hurriyet.com.tr
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