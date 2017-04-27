Normal süreçte olağan kongre süreci eylül ayında başlayacaktı. 16 Nisan referandumunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu AK Parti'ye dönüş sinyali vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongrede AK Parti Genel Başkanı olması bekleniyor.
KAYNAK: hurriyet.com.tr
AK Parti'de olağanüstü kongre tarihi belli oldu
AK Parti'de olağanüstü kongrenin 21 Mayıs'ta yapılacağı öğrenildi.Yaşam - 27 Nisan 2017 14:50
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