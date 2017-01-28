Akasya'da akustik keyfi

Türk rock müziğinin başarılı temsilcilerinden Kaan Tangöze, Akasya Kültür Sanat'ta 27 Ocak Cuma akustik bir konserle hayranları ile buluştu.

Kültür-Sanat - 28 Ocak 2017 15:25
Akasya'da akustik keyfi
Sadece gitarı ile eserlerini seslendiren Tangöze'nin biletleri günler öncesinden tükendi. Sanatçı, şarkıları ile olduğu kadar seyircileri ile kurduğu sıcak diyaloglarla da unutulmaz bir gece yaşattı.


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Bağlantılar: Akasya Kültür Sanat

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