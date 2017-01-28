Akasya'da akustik keyfi

Kültür-Sanat - 28 Ocak 2017 15:25

Sadece gitarı ile eserlerini seslendiren Tangöze'nin biletleri günler öncesinden tükendi. Sanatçı, şarkıları ile olduğu kadar seyircileri ile kurduğu sıcak diyaloglarla da unutulmaz bir gece yaşattı.