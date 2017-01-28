Sadece gitarı ile eserlerini seslendiren Tangöze'nin biletleri günler öncesinden tükendi. Sanatçı, şarkıları ile olduğu kadar seyircileri ile kurduğu sıcak diyaloglarla da unutulmaz bir gece yaşattı.
Akasya'da akustik keyfi
Türk rock müziğinin başarılı temsilcilerinden Kaan Tangöze, Akasya Kültür Sanat'ta 27 Ocak Cuma akustik bir konserle hayranları ile buluştu.Kültür-Sanat - 28 Ocak 2017 15:25
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