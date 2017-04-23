Akhisar Belediyespor-Bursaspor: 5-1

SPOR Toto Süper Lig'de alt grupla bağlarını koparmaya çalışan Akhisar Belediyespor, ilk yarıda deplasmanda 4-1 yendiği Bursaspor'u kendi sahasında 5-1 mağlup ederek sezonun en farklı galibiyetine imza attı.

Futbol - 23 Nisan 2017 16:26

Karşılaşmayı izlemek için Akhisar'a gelen 1000 kadar Bursasporlu taraftar, devre arasında "Yönetim istifa" tezahüratı ile stadı terketti. Akhisar Belediyespor bu sonuçla puanını 33'e çıkardı. Bursaspor 35 puanda kaldı.



13'üncü dakikada Bursaspor golü buldu. Jorquera'nın ara pasıyla sağ çaprazdan Akhisar ceza alanına giren Batalla, kaleci Lukac'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



14'üncü dakikada Akhisar Belediyespor skoru eşitledi. Cikalleshi'nin pasıyla hareketlenen Olcan sağdan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun sert şutunda yan direğe çarpan top filelere gitti: 1-1.



21'inci dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Olcan'ın sağdan kullandığı kornerde Lopes'in topuğuna çarpan top Mustafa Yumlu'nun önüne düştü. Mustafa Yumlu'nun müsait durumda şutunu çekti: 2-1.



24'üncü dakikada Akhisar Belediyespor farkı ikiye çıkardı. Ömer'in orta sahadan gönderdiği topla sağ kanatta buluşan Özer bekletmeden ortaladı, Cikalleshi penaltı noktası üzerinden dönerek vurdu: 3-1.



28'inci dakikada Akhisar Belediyespor'un dördüncü golü geldi. Savunma derinliğinden atılan uzun topla Bursaspor yarı alanında buluşan Vaz Te, Şamil'i geçip ceza alanına girer girmez şutunu çekti, kaleci Harun çaresiz kaldı: 4-1.



49'uncu dakikada Bursaspor ikinci gole çok yaklaştı. Batalla'nın sağ kanattan kullandığı serbest atıştan gelen topa penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Kubilay kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



77'nci dakikada ev sahibi takım beşinci golünü buldu. Muğdat sol kanattan son çizgiye kadar taşıdığı topu ceza sahası ön çizgisi yakınlarındaki Olcan'a çıkardı. Olcan çok şık bir vuruşla kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü attı: 5-1.







Mehmet Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)



STAT: 19 Mayıs



HAKEMLER: Serkan Çınar (xxx), İsmail Şencan (xxx), Erdem Bayık (xxx)



AKHİSAR BLEDEYESPOR: Lukac (xx)- Lopes (xx), Caner (xx), Mustafa Yumlu (xxx), Bayram (xx), Custodio (xx), Soner (xxx), Cikalleshi (xxx) (Dk.82 Onur), Olcan (xxxx), Özer (xx) (Dk.71 Aykut x), Vaz Te (xx) (Dk.61 Muğdat xx)



BURSASPOR: Harun (x)- Erdem (x), İsmail (x), Şamil (x), Aziz (x), Merter (x), Jorquera (xx), Sercan (x) (Dk.46 Stancu x), Batalla (xxx), John (x) (Dk.36 Deniz xx), Kubilay (x) (Dk.83 Onur)



GOLLER: Dk.14, Dk.77 Olcan, Dk.21 Mustafa Yumlu, Dk.24 Cikalleshi, Dk.28 Vaz Te (Akhisar Belediyespor), Dk.13 Batalla (Bursaspor)



SARI KARTLAR: Cikalleshi, Özer (Akhisar Belediyespor), Jorquera (Bursaspor)



Kaynak: DHA

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