Akıllı kadın, esprilidir!

Alaycı olmak yaşam biçimidir, çevreye bulaşıcıdır, hatta en önemlisi genetiktir!

Gecce Kadın - 01 Şubat 2017 16:55

Özellikle göçmen ailelerin içinde mutlaka bir tane 'alaycı' aile bireyi vardır. Kimilerini eğlendirir, ailenin ilgi odağıdır, kimileri esprileri anlamaz, farkında bile olmaz. Kimisi ise her şakaya alınır, oldukça soğuk bulur ve irite olur.

Çünkü herkes ince espriden anlamaz. Akıllı insanlar şakayla karışık espriler yapar, bazen karşısındakini sözleriyle döver, bazen sever ve eğer karşısındaki de akıllıysa oldukça güldürür.



Alaycı insanların düşündüğünüzden daha zeki olduğunu kanıtlayan pek çok araştırma var. İşte derlediğim sebepler...



Arkadaşlarını ve etrafındaki diğer insanları da daha zeki yaparlar

Sürekli onların iletişim şekline maruz kalmak, alaycı insanların etrafındaki insanların da beynini etkiliyor. Beynimizin ironiyi anlaması için 3 aşama var. Eğer televizyon izlerken, araba kullanırken ya da hatta alışveriş yaparken, yanınızda alaycı bir insan varsa, onların düşünce sürecini anlamak için beyninizi daha fazla kullanmak zorunda kalırsınız. Yani size iyilik yapıyorlar, müteşekkir olun.



Hemen her duygusal savaşı kazanırlar

Alaycı insanlar, mükemmel duygusal savaşçılardır. Eğer onlardan biri ile bir tartışmaya girerseniz, muhtemelen kalbinizde kolay iyileşmeyecek bir yara ile çıkarsınız.



Haifa Üniversitesi’nde psikolog olan Dr. Shaman-Tsoory’e göre, “ Diğer insanların düşünce ve duygularını anlamak, alay etme yeteneği ile bağlantılıdır”. Yani alaycı insanlar genellikle içinizde kopan tüm fırtınaların farkındadır. Örneğin, eğer sizin ‘geciktim çünkü…’ hikayenizi alaycı bir cevapla karşılıyorlarsa, size inanmamış demektir. İnsanları kolayca okuyabilir ve istedikleri duyguyu tetiklemek için ne söyleyeceklerini bilirler. Bu zihin okuma gücüne en yakın şey olsa gerek.



Daha keskin beyinleri vardır

Richard Chin’in Smithsonian için yazdığı makalede, insan beyninin alaycı olabilmesi için daha çok çalışması gerektiği anlatılıyor. Bu da demek ki alaycılıkla ‘suçladığınız’ insanlar beynini sizden daha fazla çalıştırıyor.



Çok iyi sorun çözücülerdir

Aynı makalede, alaycılığın yaratıcı sorun çözme becerisini geliştirdiğinden de bahsediliyor. Yani sizin göremediğiniz bir açıdan olaylara bakarak, yardımcı olabileceklerini bilin.



Günümüz toplumu için anahtar sosyal beceri ile donatılmışlardır

Macalaster Koleji'nde dilbilimci olan John Haiman’a göre, iğnelemeler günümüz toplumunda birincil dildir. Bir ortamda konuşmayı yönlendiren ve sürdüren alaycı insanlardır, arkada tuhaf ve sessiz durarak herkesin yaptığı şakaya gülmekle yetinenler değil.



Sadece büyük bir zihinleri yoktur, kalın derililerdir de

Alaycı insanlar her şeyi kalplerinde hissetmeyecek kadar akıllıdırlar. Yani başkaları onlara takıldığında, hemen ciddiye alıp, etkilenerek gözyaşlarına boğulmazlar. Asla kurban rolü oynamazlar, aslında kimse de kendini bu konuma koymamalıdır.



Daha sağlıklı bir beyine sahiptirler

Kaliforniya, San Francisco Üniversitesi araştırmacıları ve Neuropsychologist Katherine Rankin’e göre, alaycı tavrı kaldırabilme becerisinden yoksun olmak, beyin hasarının erken bir uyarıcısı olabilir. Çalışmada, fronto-temporal demansa maruz kalanların alaycılığı kaldıramadığı sonucuna varılmıştır.



Size nazik bir şekilde hakaret ettiklerinde bile gülersiniz

Sizi yüksek sesle güldürecek bir yorum yapabilir ve sonra arkalarına yaslanıp, aslında ne demek istediğini anlamanızı beklerler. Eğer henüz sarkastik bir hakarete uğramadıysanız, mutlaka denemelisiniz.



Onları gerçekten seven arkadaşları vardır

Arkadaşlarının kendilerini gerçekten sevdiklerini bilirler çünkü kim istikrarlı alaylar ile başka türlü vakit geçirebilir ki? Büyük olasılıkla, beraber sarkastik oluyorlardır; bu onlar için keyif aldıkları ortak bir hobi gibidir.



Sitare Atabay Tümsa

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.