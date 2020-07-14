Akın Akınözü: "Tek bir spermin sonucuyuz"

Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren oyuncu Akın Akınözü, İspanyol 'Telenovela' dergisinin temmuz sayısına konuk oldu.

14.07.2020 21:59 Magazin

Akın Akınözü: "Tek bir spermin sonucuyuz" Akın Akınözü, "Oyunculukta zirvede olmak neler hissettiriyor?" sorusuna, "Ben sadece kariyerimin başında olan bir aktörüm. Ülkemde ve yurtdışında önemli bir aktör olmak için yapacak ve öğrenecek çok şeyim var" cevabını verdi.

Miran'dan bahseden yakışıklı oyuncu, "Miran beyni yıkanmış bir adam. Sevdiği kadından intikam almak istemesi zor bir şey. Bu karakteri anlamaya çalışmak kendimi keşfetmeme yardımcı oldu. Hercai ilgi gören bir proje" dedi.

Akın Akınözü de sezonu açtı...

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Kısa sürede çok sayıda ödül alması hatırlatılan Akınözü, "Ödüller önemli tabii ama bir çekim günü yeni bir şey keşfettiğimde kendimi daha fazla ödüllendirilmiş hissediyorum" şeklinde konuştu. Akın Akınözü, maneviyata da önem verdiğini ifade etti.

Matematik okurken oyunculuğa yönelen Akınözü, "Ailemde çok sayıda sanatçı var. Bu yüzden oyunculuğa geçiş yapmam zor olmadı. Oyunculukta ilerlemek istedim" dedi.

Akın Akınözü, “Başarının kaderde yazılı olduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna “Herkes başarılı olmak için doğdu. Her birimiz milyonlarca insan arasında hayatta kalan ve bir yumurtayı döllemek için elde edilen tek bir spermin sonucuyuz” şeklinde yanıt vererek şaşırttı.

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