Akın Akınözü'den Öykü Karayel yorumu!

Son dönemin gözde isimlerinden biri olan Akın Akınözü bir röportajda kendisine partneri Öykü Karayel'le ilgili sorulan bir soruya yanıt verdi. "Öykü Karayel, partneriniz; nasıl bir etkileşim var aranızda?" sorusuna Akınözü, "Öykü Karayel; birlikte hikaye anlatmanın hem keyifli hem huzurlu hem de güvenli olduğu çok gerçek, çok samimi ve çok güçlü karakterli bir partner." cevabını verdi.