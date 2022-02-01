Akın Akınözü'den Öykü Karayel yorumu!
Star'da yayınlanan Kaderimin Oyunu dizisinde Öykü Karayel ve Sarp Apak ile başrolleri paylaşan Akın Akınözü dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
01.02.2022 18:36 Magazin
Son dönemin gözde isimlerinden biri olan Akın Akınözü bir röportajda kendisine partneri Öykü Karayel'le ilgili sorulan bir soruya yanıt verdi. "Öykü Karayel, partneriniz; nasıl bir etkileşim var aranızda?" sorusuna Akınözü, "Öykü Karayel; birlikte hikaye anlatmanın hem keyifli hem huzurlu hem de güvenli olduğu çok gerçek, çok samimi ve çok güçlü karakterli bir partner." cevabını verdi.