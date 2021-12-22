Akın Akınözü'nden ıslıklı ilanı aşk!

Yapımını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM Medya imzalı Star’ın büyük beğeni ile izlenen yeni dizisi ‘Kaderimin Oyunu’dan ses getiren yeni bir tanıtım daha geldi. Nefeslerin 4. Bölümde yaşanacak heyecan dolu gelişmeler için tutulduğu dizinin tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz en çok izlenenler listesine girdi.Akın Akınözü’nün sevilen şarkı Sevdim Seni Bir Kere’yi ıslıkla çaldığı romantik tanıtım büyük beğeni topladı.Şimdi gözler Cemal ve Asiye arasında yaşanacaklara kilitlendi. ‘Kaderimin Oyunu’, merakla beklenen yeni bölümüyle Cuma günü Star’da…