Akın Akınözü’nden sette olay çıkardığı iddiasına yanıt

Akın Akınözü'nün 'Hercai' dizisinin Midyat'taki çekimleri sırasında sette olay çıkardığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Akın Akınözü’nün sete geç geldiği, uyarılara sinirlenip karavanı dağıttığı, ekibin üzerine yürüdüğü konuşuluyordu.Oyuncu çıkan haberlere sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi: Akınözü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Tarafımca gerçekleştirilmediği halde bugün yaşandığı iddia edilen ve gerçekliği tamamıyla farklı yansıtılan olaya ilişkin kendime ve beni her daim saygımdan ötürü açıklama yapma zorunluluğunu hissetmiş bulunmaktayım. 19/04.2021 tarihinde sahne öncesi hazırlık yapılma aşamasında karavan içerisinde bulunduğum esnada set sorumlusu tarafından benden kaynaklı olmayan gecikme sebebiyle şahsım hedef alınarak hakaret ve tehdit içeren sözler söylendi. Devamında şahıs tarafından karavanın dağıtılması ile devam eden ve fiziksel tehdide doğru giden davranışlar nedeniyle setten ayrılarak ‘Karavanı dağıtan ve şahsıma yönelik tehdit ve hakarette bulunan’ şahıs hakkında Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Karavan dağıtılma eylemi tarafımca gerçekleştirilmediği gibi karavanı dağıtan şahıs hakkında adli birime başvurarak bizzat şikayet oldum."