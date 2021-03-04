'Akıncı' dizisine yeni oyuncu!

Akıncı’nın kadrosuna başarılı oyuncu Mustafa Açılan, Taşkın karakteri ile dahil oldu. Açılan, Akıncı’nın polis merkezindeki karakterlerinden biri olan Taşkın Komiser ile diziye renk katacak.Karakterinin Adanalı olduğunu ve bu nedenle şive çalışmaları yaptığını söyleyen ünlü oyuncu, Türkiye’nin ilk kahraman projesinde yer almaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirtti. Açılan, “Adanalı bir polisi canlandırmak benim için çok farklı bir deneyim oldu. Çünkü bazı bölgelerin kendine ait şiveleri oluyor ve böyle karakterlere çok özenle hazırlanmak gerekiyor. Seyircide gerçek bir Adanalı hissi yaratmak için oyuncu koçum ile yoğun bir tempoda çalıştık. Adanalı bir karaktere bir de polis rolü eklenince bu süreç benim için çok daha farklı ve keyifli oldu. Güvenliğimizi sağlayan polislerimizin mesleğini bir nebze de olsa yakından tanıdığım ve böyle aksiyonlu bir işin içinde bulunduğum için çok mutluyum” dedi.Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, cuma akşamları saat 20.00’da izleyiciyle buluşuyor.