'Akıncı' dizisine yeni oyuncu!

Atv ekranlarının aksiyon dolu hikayesiyle dikkati çeken dizisi Akıncı’nın kadrosu büyümeye devam ediyor. Şevket Çapkınoğlu, Şehmus karakteriyle dizinin kadrosuna katıldı. 14. bölüm itibariyle izleyiciyle buluşan Şehmus, dizide Yıldıray Şahinler’in canlandırdığı Cevdet Emiroğlu’nun geçmişinden gelen gizemli bir karakter.Şehmus ve Cevdet’in geçmişe dayanan hikayesinde kapanmamış bir hesaplaşma bulunuyor. Cevdet’le yıllar sonra karşılaşmalarının ardından kaderi değişecek Şehmus, dizinin sürprizlerinden biri olacak. Kirli bir geçmişe sahip, dizinin kötü karakterlerinden Şehmus’a hayat veren Şevket Çapkınoğlu izlenesi keyifli bir oyunculuk ortaya koyacak.Yeni karakterlerin heyecan dolu yeni hikayeleriyle zenginleşen senaryosuyla Akıncı cuma akşamları saat 20.00’da izleyiciyle buluşuyor. Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Akıncı atv ekranlarında yayınlanıyor.