'Akıncı' dizisinin çekimleri başladı!

Modern bir halk kahramanı uyarlaması olan Akıncı dizisi ‘motor’ dedi. Yapımcılığını NTC Medya’nın yönetmenliğini Veli Çelik’in üstlendiği dizinin çekimleri başladı. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin çekimleri özel bir platonun yanı sıra başta Kuzguncuk olmak üzere İstanbul’un tarihi semtlerinde gerçekleşecek.Güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosunun yanında kostüm tasarımları ve teknolojisiyle Akıncı, dizi-sinema sektöründe Türkiye’nin ilk kahraman markası olma iddiasını taşıyacak. Bu konseptin ilk televizyon dizisi olan Akıncı, seyircinin daha önce televizyonda hiç karşılaşmadığı bir kahramanı seyirci ile buluşturacak.