Akıncı, küresel çevre sorununa dikkat çekti!

Akıncı’nın Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde tarih öğretmeni olan Fatih’in öğrencilerinin yaptıkları ödevde dünyada yaşanan çevre ve su probleminin vurgulandığı sahneleri dikkat çekti.Öğrenciler ödevlerinde geçen sene Avustralya’da 240 gün süren orman yangınlarının ardından, çok su tükettikleri için binlerce devenin öldürülmesine, bir golf sahasının günlük bakımı için 1200 ton su kullanımından yola çıkarak yaşanan çevre probleminden bahsettiler. Fatih’in sorunun çözümünü sorduğu öğrencileri, “Tüm canlılar için adalete ihtiyacımız var. İnsanlık; doğayı iklimi değiştirebilir. Bu değişimi de doğal su kaynaklarının kullanımından, canlılarla olan iletişimimize kadar her yerde ve herkese adil olmakla başlatabiliriz. Eğer istersek interneti ya da yapay zekayı bu çözüme ekleyebiliriz ama biz çözümün insan olduğunu düşünüyoruz” sözleriyle sosyal mesaj verdi.Şükrü Özyıldız’ın canlandırdığı Fatih karakteri ise “Bu ödev beklediğim gibi değil, beklediğimden de daha iyi” diyerek öğrencilerini tebrik etti.