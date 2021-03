'Akıncı'da flaş değişiklik!

Güçlü oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında her cuma seyirciyle buluşan Akıncı dizisine taze bir kan geliyor. Her detayı inceliklerle düşünülerek, özenli ve büyük bir çalışmayla hayata geçirilen dizinin yeni senaristi Altuğ Küçük olacak. Usta senarist Altuğ Küçük geçmiş yıllarda, Oyunbozan (2016), Filinta "Bin Yılın Şafağında" (2015), Filinta "Bir Osmanlı Polisiyesi" (2014) yapımlarında senarist olarak görev almıştı.Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği; Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisi, senarist Altuğ Küçük’ün imzasını taşıyacak yeni bölümleriyle her Cuma 20.00’da atv’de.