'Akıncı'nın motosikleti merak uyandırdı!

Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin başrolde oynadığı Akıncı dizisi özel tasarımları ve çekim teknikleriyle de adından oldukça söz ettiriyor.Dizide Şükrü Özyıldız’ın canlandırdığı Akıncı karakteri tüm operasyonlar da özel tasarım kostüm, maske ve motosikletini kullanıyor. Akıncı’nın motosikletinin ardında ise yine özenli bir çalışma yatıyor.Orijinal olan motosikletin tüm aksamı ve görüntüsü modifiye edilerek, Akıncı’nın ulaşım aracı haline getirildi. Tasarımında yönetmen Veli Çelik’in de imzasının olduğu motosiklet, dünyanın ilk patentli ışık yayan kaplama sistemi ile kaplanıp boyandı. Dizide dikkat çeken motosiklet, genç izleyici kitlesi tarafından da çok beğeniliyor.Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, cuma akşamları saat 20.00’da izleyiciyle buluşuyor.