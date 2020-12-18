Dizinin yayınlanan yeni tanıtımı; güçlü oyuncu ekibini gözler önüne serdi. Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisinin yeni tanıtımı heyecan uyandırıcı sahneleriyle dikkati çekti.
Akıncı’nın yeni tanıtımı olay oldu!
NTC Medya’nın yapımcılığında, atv ekranlarına gelmeye hazırlanan Akıncı dizisinin yeni tanıtımı dev oyuncu kadrosunu ilk kez izleyici ile buluşturdu. Diziden ipuçları veren yeni tanıtım videosu, aksiyonu yüksek sahneleriyle gündeme oturdu.
18.12.2020 13:46 Dizi Galeri