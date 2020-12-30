'Akıncı'ya sürpriz ziyaret!

Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021 Cuma saat 20.00’de izleyici ile buluşacak olan Akıncı dizisinin seti önceki gün önemli bir isim tarafından ziyaret edildi. Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli, dizinin setine geldi ve Akıncı’nın yönetmeni Veli Çelik’ten diziyle ilgili bilgiler aldı. atv’de yayına girecek olan Akıncı’yı merakla beklediğini söyleyen Mustafa Denizli, tüm set ekibine ekran yolculuğunda şans diledi.Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gören Akıncı dizisinin proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini Veli Çelik ve yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp/NTC Medya üstleniyor. Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.