'Akrep' dizisinden yeni fragman!

Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in rol aldığı dizide, Erkan Birgören imzalı senaryonun yönetmen koltuğunda Gökçen Usta yer alıyor.Dizinin ikinci bölümünde Ferda’nın kızı Merve ile birlikte taziye ziyaretine gitmesi ve Perihan’a anne demesi aileyi şoke ederken; bu zoraki ziyaretten hiç memnun olmayan Perihan ikisini de evden kovar. Fikret’in Ferda’dan yana tavır alması ve onu eve alması gerektiğini söylemesi Perihan’ı çılgına çevirir. Ferda, annesi tarafından evden kovulmanın ve kızı Merve’nin aşağılanmasının acısıyla Perihan’a tuzak kurar. Duru ve Şahin’in gerçekleri öğrenmek için Ferda’ya yaptığı ziyaret işleri karıştırırken; Ferda’nın söylediği bazı şeylerden şüphelenen Fikret, Aras’ı sorgulamaya başlar. Aras ile Duru’nun yakınlaşmasını fark eden Merve ise Duru’ya Aras’la komşu olduklarını söyleyerek ortalığı karıştırır.İhanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir akrep dövüşünde, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesi ‘Akrep’, STAR TV’de cuma akşamlarına damgasını vuracak.