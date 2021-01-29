'Akrep'in günü değişti!

STAR TV’nin, 1441 Productions imzalı beğeni ile izlenen dizisi ‘Akrep’, bu hafta ekrana gelecek sekizinci bölümü itibariyle artık perşembe akşamları izleyici karşısına çıkacak.Dizinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen ve çok konuşulan yedinci bölümüne Ferda ve Perihan’ın yüzleşmesi damga vurmuş; Fikret’in cinayetin gizli tanığına ulaşıp konuşturması herkesi şok etmişti.Sekizinci bölümde köşeye sıkışan Ferda, şeytani planını uygulamaya koyuyor. Annesi Perihan tarafından Berna’nın öldüğü gecceyle ilgili sorgulanan Ferda, şimşekleri Fikret’in üzerine çekmek için zekice bir hamle yapacak.Fikret, cinayet geccesiyle ilgili delil bulmak için çalışırken, İpek’in kalp ameliyatı ailenin sorunlarını bir kenara bırakıp bir araya gelmesine vesile olacak.Karısının katilinin sevgilisi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Fikret ne yapacak? Ferda cinayetle ilgili üzerinde toplanan şüpheleri dağıtabilecek mi? Perihan, kızının ölümüyle ilgili gerçeğe ulaşabilecek mi? İpek’in ameliyatı başarılı geçecek mi?‘Akrep’, heyecan dolu sekizinci bölümüyle yeni gününde 28 Ocak Perşembe saat 20.00’de Star TV’de!