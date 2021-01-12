'Akrep'in kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı!

1441 Productions imzalı, Star TV’de cuma akşamları ilgiyle izlenen ‘Akrep’ dizisinin kadrosuna genç oyuncu Feyyaz Gümüş dahil oluyor.Yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören’in kaleme aldığı diziye Duru’nun çocukluk arkadaşı ve bir dönem sevgilisi olan Hakan karakteriyle katılan Feyyaz Gümüş, Perihan’ın evinde neşe ile karşılanacak.Hakan’ın gelişiyle Aras’tan beklediği adımları göremeyen Duru’nun kafası iyice karışacak! Ferda’nın müdahaleleri ile Aras ile ilgili soru işaretleri artıp, altıncı bölümde kendi gerçekleri ile yüzleşmek zorunda kalacak.Perihan Emgen ise önceden tanıdığı, sevdiği ve elbette onayladığı Hakan’ın gelişine çok memnun olacak.Duygularını dizginlemeye çalışan Duru ve Aras’ın ilişkisi Hakan’ın gelişinden nasıl etkilenecek? Aras’ı Duru’dan uzak tutmaya çalışan Ferda’nın Hakan ile ilgili planı ne?‘Akrep’ sürükleyici hikayesiyle her cuma saat 20.00’de Star TV’de!