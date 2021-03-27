'Akrep'in oyuncu kadrosuna sürpriz isim!

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi ‘Akrep’in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Suzan Aksoy, ‘Akrep’e ‘Hünkar’ karakteriyle dahil olarak seyirciyi farklı bir serüvenin içine sokacak. Perihan’ın gecekonduda yaşadığı zamanlardan komşusu, Berna’nın ve çocukları Duru ve Şahin’in dadısı ve manevi annesi ‘Hünkar Arımlı’ karakteriyle geliyor!Hünkar, Perihan’ın eski komşusu. Geçmiş yıllarda Berna’ya, ardından Duru’ya ve Şahin’e bakıcılık eden Hünkar; acı ve sevinçleri beraber yaşadığı kadim dostu Perihan’la yeniden sırt sırta vererek mücadele edecek. Hünkar, Berna ve Fikret’in ölümünün ardından köşkte hüküm süren kara bulutları dağıtmaya uğraşacak. Hünkar, Perihan ve torunlarına güç olurken, onları üzenlere eli maşalı, dobra yanını göstermekten de geri durmayacak. Hünkar’ın çalışkanlığı, disiplini ve Perihan’a sadakati ise Hacer’i hayli rahatsız edecek.‘Akrep’in, yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosunu Erkan Birgören kaleme alıyor.‘Akrep’ her perşembe saat 20.00’de Star’da…