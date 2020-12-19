'Akrep'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Akrep'in 2. bölümünde:Sosyal medyada #akrep hashtagi ile en çok konuşulanlar arasında yer alan ve beğeni toplayan dizinin ikinci bölümde; Ferda’nın kızı Merve ile birlikte taziye ziyaretine gelmesi Perihan’ı hiç memnun etmedi. Anne kızı sert tepki veren Perihan, torunlarının meraklı sorularından ise zorlukla sıyrıldı. Bir boşlukta fırsat yakalayan Ferda ise çocuklarla yalnız kalarak hikayesini kendi istediği şekilde anlatma fırsatı yakaladı.Ferda ile Fikret’in samimi hallerine şahit olan Hacer neye uğradığını şaşırırken, Ece ile Merve’yi oyun oynarken gören Perihan deliye döndü ve Merve’ye çıkışırken yaşanan arbede, kızın merdivenden düşmesi ile sonuçlandı. Yaşanan bu olay Ferda’nın Perihan’a olan nefretini iyice kamçıladı.Perihan’la olan konuşmasından etkilenen Fikret, Aras’tan bilgi almaya çalışınca Aras iyice tedirgin oldu. Evde yaşananlara anlam veremeyen ve gerçekleri öğrenmek isteyen Duru ve Şahin, Ferda’yı ziyarete gitti. Bu ziyareti lehine kullanan Ferda, çocuklarla fotoğraf çektirerek Perihan’a gönderdi. Bunun üzerine Perihan, ailesinden uzak durması için bir kez daha Ferda’ya gitti ancak sonuç alamadı.Merve’nin Aras’a ilgisinin planlarını bozması ihtimali üzerine Ferda, Aras ile Duru arasında ilişki olduğunu kızına söyledi. Bunun üzerine Merve, Aras’a duygularını açtı ancak büyük bir hayal kırıklığına uğradı.Duru ve Şahin’in kahvaltıya davet ettiği Ferda, yeniden Emgen Malikanesi’ne geldiği sırada Perihan fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Gilac vererek bu olayı planlayan Ferda rolünü çok iyi oynadı ve fedakar bir evlat gibi davranarak Perihan’ı bir an olsun yalnız bırakmadı.Aras konusunda bir türlü sakinleşmeyen Merve ise Duru’ya Aras’la komşu olduklarını açıkladı. Gerçeği öğrenen Duru, Aras’a artık güvenmediğini söyledi.Oyununa hastanede de devam eden Ferda ve Perihan, baş başa kaldıklarında bir kez daha geçmişleriyle yüzleştiler. Perihan’a özel bir hemşire tutan Fikret, Ferda’yı da alıp eve götürdü.Ferda’nın ziyaretinden rahatsız olan Hacer, Ferda’ya Fikret’le ikisini gördüğünü söyledi. Buna rağmen paniğe kapılmayan Ferda tüm sakinliğiyle Hacer’e sessiz kalmasını tembih etti.Ferda’ya karşı hissettikleri ve Perihan’ın söyledikleri arasında kalan Fikret ise “Berna’yı sen mi öldürdün. Yoksa Aras mı?” sorusuyla Ferda’ya büyük bir şok yaşattı.Akrep, heyecan dolu yeni bölümüyle cuma saat 20.00’de STAR TV’de!