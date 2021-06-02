AHMET ADIM ADIM ÖLÜME GİDİYOR
Ferda’nın Perihan’dan alıp Ahmet’e içirdiği zehir yavaş yavaş etkisini göstermeye başlar. Ahmet ölüme yaklaşırken, kimi zaman Ferda’nın Ahmet’e aşkı ağır basar ve onu zehirlemenin kararsızlığını yaşar. Bir yanda aşık olduğu Ahmet, diğer yanda ölüm döşeğindeki annesinin son isteği, Ferda’yı zor durumda bırakır.
EFE’NİN KİNİ GEÇMİYOR
Efe iyileşir ancak içi Ahmet’e karşı intikam duygusu ile dolup taşar. Merve’nin karşı çıkmasına aldırış etmeden Ahmet’in ‘Ferda’ adını verdiği teknesini ateşe verir. Ahmet ise teknesini yakma cüreti gösteren ismin peşine düşer. Artık hayatını yoluna koymaya başlayan Efe, Merve’ye bir teklifte bulunur.
AYŞEM, AŞKININ KARŞILIKSIZ OLDUĞUNU ANLIYOR
Annesinin Aras’ın hala Duru’ya aşık olduğunu ifade eden sözleri Ayşem’in içine kurt düşürür. Ayşem, Aras’ın cüzdanında Duru’nun resmini taşıdığını görünce aşkının karşılıksız olduğunu anlar. Tam da nikah tarihi alacakları gün Ayşem, Aras’a büyük bir sürpriz yapar. Aras, Ayşem’le nikah tarihi alacağını düşünürken hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır.
24. bölüm fragman:
Akrep'te Ahmet adım adım ölüme gidiyor!
Yapımını 1441 Productions’ın üstlendiği ‘Akrep’, 3 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de yirmi dördüncü bölümüyle STAR TV ekranında olacak.
02.06.2021 18:57 Dizi Galeri