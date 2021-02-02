FERDA KÖŞEYE SIKIŞIYOR
Ferda’nın cinayetin ardından gizlice çektiği ve Aras’ın Berna’yı suya attığı görüntüleri içeren harici disk Perihan’ın adeta kara kutusu olan Hacer’in eline geçer. Hacer’in görüntüleri izlediğini fark eden Ferda onu tehdit etmeye çalışsa da Hacer’in farklı planları vardır. Ne Ferda’ya pabuç bırakacak ne de Perihan’ı üzmesine izin verecektir! Köşeye sıkışan Ferda sonraki adımını planlarken; Fikret’in de cinayetle ilgili bir görgü tanıdığına ulaştığını öğrenerek iki ateş arasında kaldığını fark eder.
DURU, BABASI VE TEYZESİNİN İLİŞKİSİNİ ÖĞRENİYOR
Duru’nun babası ve teyzesi arasındaki ilişkiyi öğrenmesi Ferda’nın tüm cephelerde köşeye sıkışmasına ve paniklemesine sebep olur. Gerçeği öğrenen Duru, Merve’ye hesap sorarak bu ilişkiden haberi olup olmadığını sorgular. Kızını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Ferda, gözünü karartarak elindeki tüm kozları masaya sürer.
PERİHAN DA KIZININ ÖLDÜRÜLMÜŞ OLACAĞINDAN ŞÜPHELENİYOR!
VE FERDA İLE FİKRET ŞÜPHELİLER LİSTESİNDE EN ÜSTTELER!
Ferda, tüm cephelerde köşeye sıkışmışken, Perihan’ın kendisine karşı kurduğu plandan tümüyle habersizdir. Perihan, ikisinin bir şeyler bildiğinden emin harekete geçer! Bir yandan da asla kızım olarak kabul etmeyeceğim dediği Ferda’nın terk ettiği kızı Ayşem üzerine kurduğu planı tıkır tıkır işlemektedir.
Fikret ise görgü tanığını kullanarak cinayetin ortaya çıkmasına çabalarken büyük bir şok yaşar.
İhanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir akrep dövüşünde, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesi ‘Akrep’, STAR TV’de perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
9. bölüm fragman:
'Akrep'te Ferda'nın tüm sırları ortaya çıkıyor!
Yapımını 1441 Productions’ın üstlendiği ‘Akrep’, yeni gününde, yeni bölümüyle ekrana gelecek! 4 Şubat Perşembe akşamı 20.00’de heyecan ve gerilimin zirve yapacağı dokuzuncu bölümüyle STAR TV’de seyirciyle buluşacak.
02.02.2021 15:47 Dizi Galeri