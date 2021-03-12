'Akrep'te hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Ahmet, Fikret’i görüşmeye çağırarak Emgen İlaç’taki hisselerini satın almak istediğini söyledi. Fikret, Ahmet’in ısrarlı tavırlarına ve manipülatif sözlerine rağmen teklifi reddetti ancak Ahmet, işkence ederek Fikret’e imzayı attırdı. Ahmet’in Fikret’e son sorusu ise kızının kim olduğunu bilip bilmediği oldu. Fikret duydukları karşısında şaşırırken, Ahmet emri verdi; adamları silahı Fikret’in kalbine doğrulttu ve Fikret hayata gözlerini yumdu. Ahmet, Ferda’yı arayıp Fikret’i onun için öldürdüğünü ve kızına bir adım daha yaklaştığını söyledi. Duru ve Şahin babalarının da ölümüyle yıkılırken, Ferda, cinayet sanığı olarak gözaltına alındı.Hacer, Ahmet’in karşısına çıkıp Perihan’ın zarar görmesine izin vermeyeceğini söyledi. Ahmet ise Ferda’nın diğer kızının kim olduğunu öğrenmesi karşılığında Perihan ve ailesini rahat bırakmayı teklif etti. Hacer’in Perihan’ı koruma çabaları nafile çıktı ve Ahmet, Perihan’ın evine gelerek kendini Emgen İlaç’ın yeni ortağı olarak tanıttı. Perihan, Fikret’in hisselerini sattığını duyunca şoke oldu.Ahmet, Ferda’dan kızının kim olduğunu öğrenmek istedi ancak Ferda, kendisini çocuğuyla bir başına bırakıp gittiğini öne sürerek kızının kimliğini söylemedi. Ahmet, kendisini affetirmeden Ferda’dan kızının yerini öğrenemeyeceğini anlayınca bir teklifte bulundu. Perihan Emgen’den intikamını alacak ve sonunda Perihan, Ferda’dan özür dileyecekti. Ferda’nın korktuğu başına geldi; Ayşem de Ferda’ya babasını sordu. Ferda ise kızını Ahmet’ten uzak tutmak için sorduğu soruları yanıtsız bıraktı. Ayşem, Ferda’nın yanında olmak için çabalarken, Ferda’nın tek beklentisi Merve’nin kendisini affetmesi oldu. Ayşem ise çabasının karşılığını alamayınca kırıldı. Merve ve Ayşem arasında da gerilim tırmandı. Annesini merak edip ziyarete geldiğinde Ayşem’i gören Merve, aralarındaki yakınlığa bozuldu. Ferda, iki kızının arasında kaldı.Ferda, Perihan yüzünden hem işsiz kaldı, hem evinden oldu. Sonunda dayanamayıp öfkeyle köşke gitti. Ferda annesinden hesap sorarken, Merve’ye tüm bu olanlardan sonra sesini çıkarmadığı için çok kırıldı. Fikret rahat durmayarak Ferda’nın köşke gelmesini fırsat bilip Merve’ye annesinin yeni bir ilişkisi olduğunu söyledi. Merve tam annesine karşı merhamet duyup affetmek üzereyken, duyduklarından sonra hayal kırıklığıyla sarsıldı. Aralarında tartışan anne-kızın arası onarılması zor bir biçimde bozuldu.Aras, iş yerinde yaşadığı baskılara dayanamayarak istifa etti. Efe ise Ahmet’in aracılığıyla Emgen köşkünde şoför olarak işe başladı. Aras bu haberi duyunca Efe’ye olan güveni sarsıldı. Öte yandan İpek, özlemine daha fazla dayanmayıp Aras’ı görmeye gitti. Konuşmaları Şahin’in bağırışlarıyla bölündü. Şahin İpek’e sert çıkarken, İpek abisini bırakıp Şahin’in peşinden köşke, mutsuz hayatına dönmek zorunda kaldı. Aras kardeşini durdurmaya çalışırken karşısına Duru çıktı. Duru, İpek’in mutsuz hayatını kendi gözleriyle görsün diye Şahin’i karşısına çıkardığını söyleyince Aras, eskiden aşık olduğu kadını tanıyamadı…‘Akrep’ heyecan dolu yeni bölümüyle perşembe saat 20.00’de Star TV’de!