'Akrep'te iktidar savaşı!

Heyecanın bir an bile düşmediği, sürükleyici senaryosu ve birbirinden yetenekli oyuncularıyla ilgiyle izlenen ‘Akrep’in yeni bölümüne hem anne kız hem ezeli düşmanlar Ferda ve Perihan’ın mecburi ittifakı damga vuracak.Ailesini Ferda’ya karşı korumak için elinden geleni yapan ve bu uğurda damadı Fikret’in eski sevgilisi Selma’dan bile medet uman Perihan Emgen, kendi silahıyla vurulup Selma’nın daha büyük bir tehdit haline gelmesine neden olmuştu. Çaresiz kalan Perihan Emgen, Selma tehlikesine karşı bu bölümde Ferda’dan yardım isteyecek! İki ‘akrep’in güç birliği ortalığı fena karıştıracak.Ferda, Perihan’la birlikte kurduğu planı devreye sokar ve Selma’nın evine giderek ona yalvarır. Perihan ise Ferda’nın kızı yani kendi torunu olduğunu öğrendiği Ayşem’le yeniden buluşup ona iş teklif eder. Fikret, Perihan’ın telefonunun peşindedir. Telefonun bu kadar bahis konusu olması Merve’yi de şüphelendirir ancak Ferda, kız kardeşi Berna’nın cesedini Aras’a göle attırdığı anlara ait görüntüler konusunda önlemini almıştır.Merve’nin Şahin konusundaki uyarıları nedeniyle İpek’le arası açılır. Duru ve Aras cephesinde ise Duru’nun eski sevgilisi Hakan’ın gelişiyle soğuk rüzgarlar esmeye başlar. Ferda, Fikret’e karşı kurdukları plan doğrultusunda Şahin’i Sapanca’daki eve götürür ve Fikret ve Selma’nın sarmaş dolaş eve gelmesiyle kızılca kıyamet kopar. Şahin, babasını ve Selma’yı evden kovar. Ancak, Selma ve Fikret’in çok farklı bir planı vardır ve belki de Ferda’nın iki adım önüne geçmişlerdir!İhanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir akrep dövüşünde, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesi ‘Akrep’, STAR TV’de cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.Akrep 6. Bölüm 2. Fragman: