'Akrep'te planlar suya düştü!

Aras ve Ayşem’i öpüşürken gören Ahmet, Aras’ı kaçırdı ancak adamından Ayşem’in Aras’a aşık olduğunu öğrenince planı değişti. Önce Ayşem’den uzak durması için tehditler savuran Ahmet, Aras’ın Ayşem’den vazgeçmediğini görünce bu kez kızıyla evlenmesini istedi. Ferda ise kızının Aras’la birlikte olduğunu öğrenince küplere bindi. Aras’ın Ayşem’i kandırdığını ve hala Duru’ya aşık olduğunu düşünen Ferda, kızını korumak için Ahmet’i karşısına aldı. Ferda nasihatlerini ne Ayşem’e ne de Merve’ye dinletebildi. Ayşem, annesinden göremediği desteği babasından görünce şaşırıp annesine sitem etti.Aras’ı Ayşem’le görmeye dayanamayan Duru, Amerika’ya gitme kararı aldı. Perihan, Duru’nun Amerika’ya gideceğini öğrenince son çare Aras’ın kapısını çaldı. Artık aralarından çekileceğini söyleyen Perihan, Aras’tan Duru’nun gitmesine engel olmasını istedi. Aras, Ahmet’in korkusundan Duru’ya geri dönemese de onu kalmaya ikna etti. Sonunda ise sürpriz bir şekilde Ayşem’e evlenme teklif etti.Ferda önce Perihan’ın hasta olduğuna inanmadı ve sonuçlarını kendi gözleriyle görmek için Perihan’ı hastaneye götürdü Gerçekleri öğrenince ise anne-kız arasında duygusal anlar yaşandı. Birlikte yaşayamadıkları yılları anıp gözyaşı döktüler. Perihan, Ferda ile geçmişini telafi etmek için bir adım atarak Ferda’yı evine yemeğe davet etti. İlk defa anne-kız gibi olan ikili Ahmet’i ortadan kaldırma konusunda da iş birliği yaptı.Ferda Ahmet’i öldürtmek için Efe’ye yanaştı ve sözleriyle onu manipüle etti. Efe, Ahmet’in kendisinden intikamını hasta babası üzerinden alacağını duyunca beyninden vurulmuşa döndü. Ferda, Merve’nin de hayatının tehlikede olduğunu, Ahmet’ten kurtulursa Merve ile birlikte olmasına izin vereceğini söyledi. Merve ise Efe’nin kendisini terk etmesinin sebebini annesinden bildi ve sinirle evi terk ederek teselliyi kardeşi Ayşem’de buldu.Ferda, Efe ile yaptığı anlaşmayı Perihan’a anlatırken Merve tüm konuşmalara kapı arkasından şahit oldu. Ardından ise Ahmet’in yolunu keserek Efe ile buluşmamasını söyledi. Merve’nin telaşlı hareketleri Ahmet’i iyice işkillendirdi. Efe ile buluşmaya giden Ahmet, karşısında elinde silahla onu bekleyen Efe’yi buldu. Önce kavgaya tutuştular, sonra ise Ahmet’in silahı konuştu. Ahmet, Efe’nin ihanetini affetmedi ve gözünü kırpmadan Efe’ye kurşunlar yağdırdı. Ahmet’in peşine düşen Merve, Efe’yi kanlar içinde yerde yatarken buldu.‘Akrep’ heyecan dolu yeni bölümüyle perşembe Star TV’de!