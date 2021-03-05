'Akrep'te yeni bir dönem başlıyor!

Merve, nihayet ikna oldu Emgen Malikanesi’ne yerleşti. Perihan bu karara çok sevindi ama istediği aile birliğini yine kuramadı. Çünkü Merve’nin gelişi büyük tepkilere neden oldu, Duru Peri’yi bir seçim yapmaya zorladı!Ferda ölüm kalım savaşı verirken başka bir mahkum tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı. Haberi alan Perihan ve Merve apar topar hastaneye koştu. Ancak bu olanlar Merve’nin Ferda’yı affetmesine yetmedi.Bu olay, Perihan için bir yıkıma daha neden oldu. Çünkü, Ayşem olaydan Perihan’ı sorumlu tutarak Ferda’nın hayatına kast ettirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Oysa Perihan, bu saldırıdan sonra Ferda’dan nefret ettiği halde ölmesini istemediğini fark etti. ‘Ölse üzülürmüşüm, bunu fark ettim’ dedi.İyileşen Ferda hapishaneye döndüğünde kendisine yapılan saldırının arkasında kimin olduğunun peşine düştü. Ulaştığı isim hiç ummadığı, beklemediği bir kişi çıktı. Geçmişinden unutmak, yok saymak istediği ilk aşkı Ahmet’ti!Duru herkesin evde olduğu bir anda Hakan’la evleneceğini üstelik hamile olduğu haberini verdi. Herkesi şaşırtan bu haber en çok Perihan’ı alt üst etti.Aras ve Ferda’nın dava süreci devam ederken Şahin ve İpek eve döndü. Merve ise okula kaldığı yerden devam ederek hukuk fakültesini kazandı. Dava boyunca Ayşem ve Ferda birbirlerine iyice alıştı. Karar günü geldiğinde hakimin verdiği cezayı az bulan Perihan ortalığı birbirine kattı. Mahkeme çıkışında Ayşem’in tavırlarına öfkelenen Merve, herkesin içinde Ayşem ve Ferda ile ilgili gerçeği yüzlerine vurdu.Ferda ve Ayşem’in yüzleşmesi duygu dolu anlara neden oldu. Ayşem ‘neden?’ diye sorduğunda, Ferda ona bakmak, karnını doyurmak için neler çektiğini tek tek anlattı. Asla vazgeçmemek için yaptıklarını o da hatırladı. Ve nasıl kuaför salonunda çalışırken, bir koltukta yatırdığı Ayşem’in düşüp kanlar içinde kaldığını anlattı, o zaman ayrılmak mı zor, ölüm mü diye düşündüğünü. Ayşem büyürken ne yedi, ne içti, ne sevdi, ne oynadı hepsini bildiğini tek tek anlatıp, annesi gibi evladını terk etmediğini, gözünü hiç üzerinden ayırmadan onun bir hayatı olmasını sağladığını anlattı. Ayşem, anne diyemese de, annesini dinledi, anladı.Aradan 18 ay geçti... Aras cezaevinden çıktıktan sonra hapishanede yakın arkadaş olduğu Efe ile birlikte yaşamaya başladı. Aras bir kargo şirketinde işe başlarken, Ferda’nın cezasını tamamlayıp özgürlüğüne kavuştuğunda onu Ayşem karşıladı. Ferda’yı bekleyen sürpriz ise cezaevinin kapısında bekleyen Ahmet’ti. Ahmet, geçmişin ve kızının hesabını sormak için Ferda’nın karşısında dikildi. İlk işi Merve’yi görmeye gitmek olan Ferda, Merve’nin soğuk tavrı nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.Ve oyuna Ahmet dahil oldu. Önce Aras’ın koğuşuna Efe’yi yerleştiren, sonra Ferda’nın canına kast eden Ahmet, cezaevi çıkışında da Ferda’nın karşısına dikildi! Ve kızının nerede olduğunu sordu!‘Akrep’ heyecan dolu yeni bölümüyle perşembe saat 20.00’de Star TV’de!