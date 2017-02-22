AKS'de sanat çoşkusu

Akasya Kültür Sanat, mart ayında hız kesmeden tiyatro ve müzik etkinlikleri ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Kültür-Sanat - 22 Şubat 2017 13:44

Kültür-sanat severler için farklı alternatifleri tek çatı altında toplayan AKS, her tondan, renkten, sesten sanatı aynı sahnede buluşturuyor.



Akustik Müzik Keyfi’nin doğru adresi; AKS



Birbirinden usta isimleri ağırlayan Akasya Kültür Sanat, mart ayında da akustik keyfi yaşatacak. 17 Mart Cuma günü pop müziğinin sevilen ismi Ayşegül Aldinç uzun bir aradan sonra AKS’de müzikseverler ile buluşacak.



24 Mart Cuma günü yıllardır dillerden düşmeyen besteleri ile Fuat Güner, 1960'lardan bugüne sevilen tüm şarkılarıyla AKS’de müzik ziyafeti yaşatacak.



31 Mart Cuma günü Cahit Berkay ve Emrah Karaca, AKS’de Türk sinema ve müzik tarihinde önemli yeri olan eserleri ve Anadolu coğrafyasının ruhunu yansıtan unutulmaz türküleri seslendirecekler. İkili, eşsiz performansları ile 70'ler ruhunu hissettirecek.



Tiyatro severler ile usta isimleri AKS sahnesinde izleyecek



3 Mart Cuma günü "Zoraki Damat" oyunu ile tiyatro severler komediye doyacak. Yeğenini evlendirmek isteyen çılgın bir hala ve oyundan habersiz damat adayının hikayesini anlatan oyun AKS’de perde diyecek.



8 Mart Çarşamba günü "Ben Eskiden Küçüktüm" oyunu ile usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu AKS’de izleyicileri ile buluşacak.Kuklaların, canlı müziğin ve dansın iç içe geçtiği oyunu tekrar izlemek isteyeceksiniz.



11 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te sahnelecek olan "Kutup Macerası" ile AKS’nin minik misafirleri eğlenceye doyacaklar. Kutuplarda yaşayan iki çocuğun hikayesini anlatan oyun, çocuklara eğlenirken öğrenecekleri unutulmaz bir macera yaşatacak.



23 Mart Perşembe günü "Üç Kız Kardeş" oyunu dünyaca ünlü Avignon Off Festivali’nin ardından AKS izleyicileri ile buluşacak. Anton Çehov’un ünlü klasiği, ödüllü Makedon Aleksandar Popovski’nin yenilikçi rejisiyle sahnelenecek. Ödüllü oyuncular Özge Özder ve Selin İşcan’ın başrollerini paylaştığı oyun üç kız kardeşin hayatları ile ilgili çağdaş bir örnek sunuyor.



Biz bize müzik ve sevilen tiyatro oyunlarının biletleri Biletix’ten ve AKS gişeden temin edilebilir.

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