Aks'de 'Yetersiz Bakiye' Rekoru

Kültür-Sanat - 27 Ocak 2017 12:53

AKS seyircilerinin ilgisi yoğun ilgisi karşısında Hakan Yılmaz; ‘Tiyatro oyunculuğa adım attığım, sahneye çıktığım, seyirci ile buluştuğum beni yukarıda tutan bir mesleğimin bir dalı. Televizyon, sinema, tiyatro diye ayırmıyorum ama sonuçta buradaki keyif ve seyirci ile birebir iletişim içinde olmak çok ayrı bir zevk veriyor. Bir oyuncu olarak bana ne görev veriliyorsa onu yapıyorum, verilen görevlerin çoğu hep komedi olduğu için seyircide de yapımcılarda da komedi sanatçısı gibi bir algı oluştu. Arada yaptığım dramlar da var ama en çok komediler de yer aldım. Türkiye de çok uzun yıllar sit-com dizi yaptım. Yaklaşık sekiz yüz bölüm sit-com'da oynadım. 'Yetersiz Bakiye' bir komedi ama içinde bir karı kocanın yaşadığı büyük bir dram ve ders çıkarmamız gereken noktalar var. Bugün AKS’ de bizi yalnız bırakmayan tüm tiyatro severlere ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum.’’ Dedi.Akasya Kültür Sanat’ da ‘Yetersiz Bakiye’ oyunu ile izleyicilerle buluşan Hakan Yılmaz yeni sinema filminin müjdesiniverdi. Bir baba oğlun yol hikayesini etkileyici şekilde anlatan bir dram filminde yer alacağını söyleyen Yılmaz, filmin çekimlerinin Şubat ayında başlayacağını söyledi.