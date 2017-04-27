Al Pacino'nun 77. yaş günü tatili!

Dünyaca ünlü aktör Al Pacino, 77. yaşını sevgilisiyle çıktığı tatilde kutladı.

Dünya Magazin - 27 Nisan 2017 19:01
Al Pacino'nun 77. yaş günü tatili!
Hollywood'un dünyaca ünlü aktörü Al Pacino, sevgilisiyle Meksika tatiline çıktı.

Lucila Sola beyaz bikinisiyle deniz keyfi yaparken Al Pacino da denize şort ve tişörtle girdi.

Al Pacino'nun genç sevgilisiyle denizde şakalaşması ve sevgilisini öpmesi gözlerden kaçmadı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Al Pacino, Lucila Sola

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!
  • Ödedikleri hesap 6 bin TL değilmiş!
  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza
  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi

Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!

DÜNYA MAGAZİN HABERLERİ

  • Bu pozları o sırrını ortaya çıkardı!
  • Doutzen Kroes sahile indi...
  • Böyle olur Kardashıan'ın tatili
  • Doğum günü böyle kutladı
  • "Benim en iyi dostum Gıgı"
  • Ünlü model Bodrum'da poz verdi!
  • Lındsay Lohan eskiye döndü
  • Pozlarıyla rekor kırdı!
  • Rıhanna uyku tulumuyla geziyor..
  • Metisha Schaefer Miami'de

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi
  • İşte Murat Boz'un annesi ve babası!
  • Seren Serengil, Ebru Şallı'yı savundu!
  • Hadise tesettüre girdi!
  • Neslihan Atagül'ün ilginç dövmesi!
  • Reytingler ‘Diriliş’ diyor, sosyal medya ‘Söz’
  • Survivor'da elenen isim belli oldu!
  • Ata Demirer'den aşk açıklaması
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi