Hollywood'un dünyaca ünlü aktörü Al Pacino, sevgilisiyle Meksika tatiline çıktı.
Lucila Sola beyaz bikinisiyle deniz keyfi yaparken Al Pacino da denize şort ve tişörtle girdi.
Al Pacino'nun genç sevgilisiyle denizde şakalaşması ve sevgilisini öpmesi gözlerden kaçmadı.
Al Pacino'nun 77. yaş günü tatili!
Dünyaca ünlü aktör Al Pacino, 77. yaşını sevgilisiyle çıktığı tatilde kutladı.Dünya Magazin - 27 Nisan 2017 19:01
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