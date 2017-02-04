Dün büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorilerinde yarışlar yapılırken, bugün master erkekler yarışı yapıldı. Şampiyona yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.
Alanya'da bisiklet yol yarışları sürüyor
(DHA) - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1'inci Etap Puanlı Yol Yarışları, master erkekler yarışıyla devam etti.Diğer Sporlar - 04 Şubat 2017 15:32
Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Alanya Belediyesi desteğiyle düzenlediği Türkiye Şampiyonası 1'inci Etap Puanlı Yol Yarışları, ikinci gün etaplarıyla devam etti. Türk sporcuların puan aldığı, yabancıların ise derece elde ettiği yarışlara 640 sporcu katıldı.
Dün büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorilerinde yarışlar yapılırken, bugün master erkekler yarışı yapıldı. Şampiyona yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.
Dün büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorilerinde yarışlar yapılırken, bugün master erkekler yarışı yapıldı. Şampiyona yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.
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