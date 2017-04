Aldatan erkek nasıl davranır?

Sevgiliniz, eşiniz artık eskisi gibi davranmıyorsa, aldatıldığınızı mı düşünmelisiniz?

Gecce Erkek - 26 Nisan 2017 23:30

''Acaba beni aldatıyor mu?'' Bu soruyu soracak kıvama gelmişseniz bir şeyler var demektir. Öyle gömlekte ruj izi, ceketinin üzerinde saç teli gibi bariz bulgular da eskide kaldı tabi. Artık teknoloji var. Bunun yanında insanlar duygusal değişimleri daha çok takip ediyor.



Her sorunun arkasından işaretler kalır. Eğer bir erkek aldatıyorsa, mutlaka davranışlarında değişimler gözleniyor. eki ne bu değişimler?



Cep telefonunu sizden saklıyorsa

Cep telefonu durumları mideyi bulandıran o ilk küçük kara sinek diyebiliriz. Çünkü her ne kadar telefona bağımlı yaşar hale gelmiş olsak da, telefonun sesini kısmalar, telefonu gizlemeye çalışmalar pek de normal değildir. Bir de üstüne gelen aramalardan sonra ses tonu ve yüz ifadesi değişiyorsa, mesajları sizden saklıyorsa bu şüpheye düşmek için geçeri bir nedendir.



Giyimine artık fazla özeniyorsa

Dağınıklığı, pasaklılığı için kıyametler kopardığınız partneriniz bir anda dünyanın en derli toplu, en temiz insanı haline geldiyse, artık her gün parfümsüz dışarıya çıkmıyorsa, kişisel bakımına özellikle dışarıda özen gösterdiğini fark ediyorsanız, cinlerinizi hafiften tepelere doğru harekete geçirebilirsiniz.



Bir anda hediyelere boğulduysanız

Neredeyse ''öküz'' yazılı tişört bastıracağınız sevgiliniz, eşiniz size bir anda çiçekler, hediyeler almaya başladıysa, yolunda gitmeyen bir şeyler olabilir. Elbette hatasını anlamış, sizi mutlu etmeye çalışmak istiyor da olabilir. Ama yine de tedbirli olmakta fayda var tabii.



Sarılmak ilişkinin en önemli göstergesi

Sarıldığınız zaman kalpleriniz üst üste gelir ve duygu yoğunluğunu daha çok hissedersiniz. Sarılmak çoğu zaman problemlerin çözümü dahi demektir. Bu bağı koparmak demek, ilişkinizde de bir kopma yaşanıyor demektir. Bu duygulara kapılmışsanız artık oturup konuşmalısınız.



Sizi eskisi gibi öpmüyorsa

İnsan sevdiğiyle her zaman temas halinde olmak ister. Öpücükler de sarılmayı tamamlar. Öpüşmek ilişkide en duygusal andır diyebiliriz. Bu sebeple eşiniz artık size eskisi gibi bir duygusallıkla yaklaşmıyorsa, durum farklı olabilir.



Aldatıldığınızı düşünüyorsanız lütfen öyle gizliden takiplere filan kapılmayın. Elbette düşünür düşünmez yüzüne de haykırmayın. Sonuçta eğer bu yanlışsa, ki umarım yanlıştır, suçlu konuma düşersiniz. Sadece önce sakin olun. Doğru zamanı hissettiğinizde de suçlama atağına geçmeden konuşmayı deneyin.



İlişki öncelikle güven üzerinde kurulu olmalıdır. Güven duymadığınız bir yerde yaşayamazsınız. Eğer karşınızdaki sizi şüpheye düşürüyorsa, aldatma gibi bir durum yoksa bile, değişen psikolojik durumlar var demektir. En azından sorunu çözmüş olarak kalkarsınız o masadan.



Her sorunun çözümünün temeli konuşmaya dayanır. İlişkinizi yıpratmadan, saygı çerçevesinde her sorununuzu konuşabildiğiniz bir ilişki yaşamanın tarafı olmalısınız.



