'Aldatılmak' bazılarına iyi gelir!

Çok içerlediğimiz 'aldatmak' ve 'aldatılmak' konularına farklı bir açıdan bakmaya ne dersiniz?

Genellikle uzun süredir devam eden ilişkilerin başladığı noktaya bakarsak; çiftlerden biri ya da her ikisi de başka bir ilişki içinde olduğu zaman başlamış oluyor.

Yani 'aldatmak' bir tarafa hüzün ve ayrılık getirirken başka bir tarafa da huzur ve uzun süreli sadakat getiriyor!

Aldatılan tarafından bakacak olursak da;

'Aldatılmak' veya 'aldatmak' bazıları için 'Milat' olurken bazılarına ise fena ders oluyor.

Mesela aldatılan bir kadın, bunu ilk öğrendiği anda geçirdiği şokla 'benden güzel mi' 'benden akıllı mı' 'benden küçük mü' 'nerede çalışıyor' 'ne mezunuymuş' 'evli mi, bekar mı' vs gibi sorular ile karmaşık duygular içine giriyor.

Hemen akabinde kendini kocasına kanıtlamak için çabalara giriyor. Belki zayıflamak, belki giyim tarzını değiştirmek, belki biraz estetik, bir kaç kurs, belki daha iyi sevişmek...

Aldatılmış olmanın acısıyla hepsini denemeye başlıyor. Sonra çabalamaktan yoruluyor ve bu kez farklı sorular kafasını kurcalamaya başlıyor; 'değer mi?, o beni aldattı, ben buyum, eskiden de şunu yapmıştı, zaten şöyleydi bla bla bla...' Ona 'neden yaptın?' diye sormayı bile denemeyin. Cevap olarak 'kadın olsaydın da sahip çıksaydın' cümlesini duyduğunuzda ilişkinize nefret tohumları serpilmesin...

Severek ayrılın bence :) Bünyenize 'nefret' girmesin. Tadı kötü, hazmı zor. Üzerine bir su için ve kafanızı meşgul edecek işlerle uğraşmaya başlayın. Şehirde yaşıyorsanız; uzaklara kaçın gidin biraz etrafı gezin, turlayın... Mevcut arkadaşlarınız bir kenarda dursun, yeni arkadaşlar edinin. Onlara 'küçük Ceylan'vari' hayatınızdan bahsetmeyin' sizi güçlü tanısınlar, beyaz bir sayfa açıverin kendinize.

Mesela hiç sevmediğiniz bir şeyi deneyin. Kokusundan nefret ettiğiniz 'rakı'yı yudumlayın. Bence kokusuna tapmaya başlayacaksınız. Küçükken kerevizi ağzına sürmeyip büyüdüğünde 'ne kadar güzelmiş' diye yiyenini görmediniz mi hiç? Sevmediğiniz şeyleri seveceksiniz çünkü siz BÜYÜDÜNÜZ!

Orta yaşı hafiften geçtiyseniz yeni edindiğiniz arkadaşlarınızın da hayatında büyük yaralar olacaktır, onlar da güçlü görünmek için her şeyi unutmaya ve çocuklaşmaya hazırdırlar. İşte onları yakaladığınızda kaybetmeyin, kızkıza vakit geçirmenin keyfini yaşayın. Hemcinslerinizden zarar gelmeyeceğini, kıskançlık, hasetlik, dedikodu ve kaprisin olmama ihtimalini gördüğünüzde şaşıracaksınız...



