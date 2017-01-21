Aldatıyor mu?

Mesaj kutuları hep boşsa, evin kapıları kapanmaya başladıysa; üzgünüz...

Gecce Erkek - 21 Ocak 2017 18:17

Erkekler genellikle bir kadına sadık kalmayı istemezler. Bir ömür aynı kadınla geçmez derler ya da ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmadığını düşünerek mevcut sevgililerini aldatırlar.



Sevgilinizde veya eşinizde bazı değişimler görüyorsanız ve bundan tam olarak emin olamıyorsanız hazırladığımız sinyal veren durumlara göz atmanızda fayda var.





- Müzik zevkleri değişebilir. Daha önce nefret ettiği bir şarkıyı mırıldanırken duyabilirsiniz.



- Kendisini birden çok beğenmeye başlayabilir. Zamanını eskiye göre daha çok ayna karşısında geçirir.



- Sizi ya da ilişkinizi başkalarıyla kıyaslayabilir. Bu artık sizin tek olmadığınızı düşündüğünü gösterir.



- Eve geç gelmeye başlar. Evdeki sorumluluklarını ya da eskiden düzen konusunda önem verdiği konuları atlayabilir.



- 'Seni seviyorum' demeyi bırakır.



- Rüyasında başka isimler sayıklayabilir.



- Sizin artık kendisiyle ilgili sorular sormanıza tahammülü kalmaz. Neredesin sorusu onu bir anda sinirlendirmeye yeterli olur.



- Sabah uyandığında kimin yanında olduğunu anlamak için bir süre etrafına bakar.



- Ev içinde kapıları kapalı tutmaya başlar. Özellikle bilgisayar başındayken rahatsız edilmek istemez.



- Sizin ona yaptığınız sürprizler karşısında eskisi gibi coşkuyla tepki vermez. Bu içinde suçluluk duygusundan kaynaklanır.



- Telefonunda arama listesi ve mesaj kutusunu sürekli boş tutmak gibi önlemler alabilir.



- Saçınızı okşamak gibi şefkat gösterilerini bırakır.



- İlişkinizin geleceği hakkında evlilik, ev alma gibi planlar hakkında konuşmamaya başlar.



- Aranıza yatak odanızda da mesafe koyar ve bunun için bahaneler sıralar.



- Yaptığı şakalar sizi güldürmekten çok kırmaya başlayabilir, eski hoş sohbet tavrı kalmaz.



- Çiftlerin yapışık ikizler olmadığını öne sürerek kendi özel sınırlarını korumak adı altında sizden uzaklaşır.

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