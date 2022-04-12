“Alef: Mâl-i Hülya”dan yeni bir fragman...

13. yy'ın bir bimarhanenin başhekimi ile günümüzde ünlü bir kliniğin sahibi Yüksel Yıldırımoğlu benzer şekilde öldürülür ve aynı akşam aslında bu iki cinayetten farklıymış gibi görünen Osmanlı tıp kitapları konusunda uzman bir sahaf da vahşice öldürülür. Genç ve başarılı başkomiser Çınar (Taner Ölmez) ve ekibinin yürüttüğü cinayet soruşturması, sahafın kızı Defne'nin (Aybüke Pusat) de dahil olduğu bir seri katil soruşturmasına döner. Peş peşe işlenen cinayetlerin her biri yeni bir sembol ve şifreyi gün yüzüne çıkarırken Çınar ile Defne arasındaki yakınlaşma da giderek arttı. Dördüncü bölümün sonunda, hava ve toprağın ardından üçüncü sembol suyun peşindeki katilin kim olduğu ortaya çıktı. Ekip şifreleri çözüp burnunun dibindeki katilin kim olduğunu bulabilecek mi?
ALEF: Mâl-i Hülya | 5. ve 6. Bölüm | Fragman
Başrollerini Taner Ölmez ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı MAY Productions imzalı “ALEF: Mâl-i Hülya”nın yönetmen koltuğunda Gökhan Tiryaki otururken; müziklerini ilk sezonda olduğu gibi Mercan Dede besteledi, senaryosu Itır Arda ve Avni Tuna Dilligil tarafından yazıldı ve Mustafa Altıoklar dramaturg olarak görev aldı.
İbn-i Sina'nın 13. yüzyıla uzanan kayıp melankoli reçetesi ve tedavisini bulmaya çalışan bir katilin izini süren “ALEF: Mâl-i Hülya”nın kadrosunda Hande Soral, Serdar Orçin, Mehmetcan Mincinozlu, Emel Çölgeçen, Çiğdem Selışık Onat, Cankat Aydos ve Ahsen Türkyılmaz da yer alıyor.