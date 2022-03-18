'Alef'in merakla beklenen ikinci sezon fragmanı...

Geçmişin tozlu raflarından günümüze kadar ulaşan sırların, şifrelerin ve gerçeğin peşinde mistik bir yolculuğa çıkaracak “ALEF: Mâl-i Hülya” 7 Nisan'da ilk dört bölümüyle BluTV'de yayınlanmaya başlayacak.Türün klasikleşmiş anlatı evrenini doğu coğrafyasının mistik öğeleriyle harmanlayarak anlatan ALEF’in ikinci sezonu “ALEF: Mâl-i Hülya” geçmişin tozlu sayfalarından günümüze gelen izleri takip ederek sırların peşine düşüyor. “ALEF: Mâl-i Hülya”da sırlar ve şifrelerle örülmüş bir cinayetin izi İbn-i Sina’nın gizemli formüllerine kadar uzanıyor. Yayınlanan ilk fragman dizinin derinlikli hikayesi, özgün ve güçlü karakterlerine dair ipuçları sunuyor.Başrollerini Taner Ölmez ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı MAY Productions imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Gökhan Tiryaki otururken; müziklerini ilk sezonda olduğu gibi Mercan Dede'nin bestelediği ‘ALEF: Mâl-i Hülya’nın senaryosu Itır Arda ve Avni Tuna Dilligil tarafından yazıldı ve Mustafa Altıoklar dramaturg olarak görev aldı.Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Hande Soral, Serdar Orçin, Mehmetcan Mincinözlü, Emel Çölgeçen, Çiğdem Selışık Onat, Cankat Aydos ve Ahsen Türkyılmaz da yer alıyor.