Alef’in yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı!

Geçmişin tozlu raflarından günümüze kadar ulaşan sırların, şifrelerin ve gerçeğin izinde/peşinde mistik bir yolculuğa çıkaran ALEF: Mâl-i Hülya, ilk tanıtımıyla seyirciyi Kapadokya’da gizemli ve aksiyon dolu bir maceraya davet ediyor.Tarihin kültürel değerleri ve mistik hikayelerinden izler taşıyan, ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan BluTV’nin özel yapımı Alef’in yeni sezonu ALEF: Mâl-i Hülya, etkileyici karakterleri ve aksiyonu yüksek sürükleyici hikayesiyle çok yakında izleyiciyle buluşacak.Başrollerini Taner Ölmez, Aybüke Pusat ve Hande Soral’ın paylaştığı MAY Productions imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Gökhan Tirkyaki otururken; müziklerini ilk sezonda olduğu gibi Mercan Dede'nin bestelediği ALEF: Mâl-i Hülya'nın senaryosu Itır Arda ve Avni Tuna Dilligil tarafından yazıldı ve Mustafa Altıoklar dramaturg olarak görev aldı.Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Serdar Orçin, Mehmetcan Mincinozlu, Emel Çölgeçen, Çiğdem Selışık Onat, Cankat Aydos, Ahsen Türkyılmaz da yer alıyor.