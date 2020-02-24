Alerjisi ve astımı olanlar; havlu, halı ve yastıklara dikkat!

Astım ve alerjiler hakkında konuşan Kale, "Bu hastaların, bu kimyasallardan hayatı boyunca uzak durması gerekir. Beraberinde kullandıkları ilaçlar olmasına rağmen, bu hastalığın sürecini kötüleştirecek şehir hayatı şartlarıyla karşılaşacaklardır. Hastalığın tekrar etmesine sebep olacaktır. Bu sebepten ötürü astım hastalarının bu tarz kimyasallardan uzak durmalarını tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı. "Ev akarı" (mite alerjileri) alerjisi olan hastaların doktorlarına danıştıktan sonra yaşam alanlarında köklü bir revizyona gitmesi gerekebileceğini anlatan Kale, "Bazı hastaların alerjisi olan ’ev akarları’ özellikle halılarda, havlularda, yünlerde, yastıklarda çok fazla bulunur. Daha az halı kullanmayı, yastıkların akar tutmayan özel versiyonlarını tercih edebilirler. Yünü hayatımızdan çıkarmak da ayrıca bir etkili bir önlem olacaktır." dedi.Alerji geçmişi olan bir ailenin çocuklarının da alerji taşımasının yüksek bir ihtimal olduğunu belirten Kale, "Bazı kişilerin ilerleyen hayatlarında daha fazla alerjik bir hayat sürmesine neden olurken bazılarında alerjenler daha az tetikliyor. Buna yaradılış gereği de diyebiliriz." dedi.Kale, "Ev temizliğine dikkat edilmesi, bulaşık deterjanı dahil bütün deterjanların hippoalerjenlerden tercih edilmesi de bir yöntemdir. Ancak bunu yapan kişiler tamamen alerjiden korunmuş olmazlar. Alerji dozdan bağımsızdır. Örneğin; bir şeftaliden etkilenmeniz için şeftalinin tozunun havada dolaşması yeterlidir illa yemenize gerek yok." dedi.