'Alev Alev'de Çelebiye karşı mücadele sürüyor!

Alev Alev bu akşam 13. bölümüyle ekrana gelecek. Kızı Güneş'in hastalığını iyileştiren Cemre, Çelebi'nin sunduğu teklifle karşı karşıya kalır. Ömer zor günler geçiren Rüya'yı yalnız bırakmazken ona, birkaç saatliğine Rüya Yıldırımlar olmanın zorluklarını unutacağı, tatlı bir sürpriz hazırlar. Ameliyat sonrası Ali'yi ziyaret eden Çiçek, hayatının en güzel hediyesini alır. Amcası ile yüzleşen Ozan ise idealleri ve mecburiyetleri arasında bir seçim yapmak zorundadır. Çelebi, karşısında duran herkesin hayatını alev alev tutuşturmaya kararlıyken Rüya, Ömer, Ozan ve Tomris, Çelebi'ye boyun eğmeden mücadele edecektir.Alev Alev, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!