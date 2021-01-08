'Alev Alev'de geçmişin sırlarla dolu defteri açıldı!

Perşembe akşamları izleyicileri sürükleyici bir kadın hikayesine ortak eden ‘Alev Alev’in dün akşam yayınlanan bölümünde Cemre’nin yaşadıklarını ve uğradığı şiddeti öğrenen Tomris, Çelebi’nin yıllar önce de aynı şiddeti başkasına uyguladığından şüphelenerek hastane kayıtlarına baktı. Tomris’in kadının raporuna ulaşmasıyla birlikte Cemre, Ozan, Rüya ve Ömer, Esin Ece adlı bu kadına ulaşmayı başardı. Çelebi'nin yaraladığı Esin’le konuşmaya çalışan Cemre, kadının felçli halini görünce dehşete düşerken, kendi yaşadıklarını da anlatarak ona yalnız olmadığını gösterdi. Esin’in şahitliğine ihtiyacı olan Cemre, “çöpe atılan bebek” olayını öğrenerek Çelebi’yi tehdit edebileceği büyük bir koz elde etti.Esin'in evindeyken polislerin gelmesiyle Cemre, Çelebi'nin evine götürülürken, ikilinin karşı karşıya geldiği dakikalarda Çelebi büyük bir şok yaşadı. Cemre, Esin'in kendisine bahsettiği bebek olayıyla Çelebi'yi tehdit etti. Finalde Çelebi'ye karşı güç kazanan Cemre rahat bir şeklide evden çıktı ve özgürlüğünün sevincini yaşadı. Bahsedilen bebek olayı ise akıllarda soru işareti yarattı.Alev Alev, dün akşam yayınlanan dokuzuncu bölümüyle ABC1 20+'da 6.02 izlenme oranı (rating), 12.47 izlenme payı (share), AB'de 5.54 izlenme oranı (rating), 12.74 izlenme payı (share) Total’de 6.34 izlenme oranı (rating), 13.34 izlenme payı (share) elde etti. #pesetme etiketi 5 saat 10 dakika boyunca TT listesinde yer alırken, heyecan dolu bölüm #AlevAlev etiketiyle de 8 saat 35 dakika boyunca sosyal medyada gündem oldu.Çiçek’in yaşadığını öğrenen Ali, büyük bir yıkım yaşayarak Çiçek’ten uzaklaşmak istese de Çiçek’in kendisini bulmasıyla beklenen yüzleşme yaşandı. İçinden geçen her şeyi Ali'ye söyledikten sonra ikili duygusal anlar yaşarken Ali, yeniden Çiçek'in elinden tuttu. Çiçek ile Ali'nin yüzleşmesinin ardından Tomris, yaptığı anlaşmayı dile getirirken, Ali de yangının kaza olmadığını öğrendi. Aynı zamanda Tomris'in Ozan'ı aradığını duyan Ali, onu mahalleye götürdü.Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çelebi'nin boşanma davasını kabul ettiğini söylediği tanıtımda Cemre büyük bir şaşkınlık yaşarken, Çiçek'in sözleri Rüya'yı şüphelendiriyor. Ali'nin kaçırıldığını ve işkenceye uğradığını gören Çiçek ise büyük gerçeği ortaya çıkarıyor. Çiçek'in gerçek kimliğini öğrenen İskender şoke olurken, bundan sonra yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oluyor.https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/alev-alev-10-bolum-fragmani/92434‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!