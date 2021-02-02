ALEV ALEV'İN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Kızı Güneş'in hastalığını iyileştiren Cemre, Çelebi'nin sunduğu teklifle karşı karşıya kalır. Ömer zor günler geçiren Rüya'yı yalnız bırakmazken ona, birkaç saatliğine Rüya Yıldırımlar olmanın zorluklarını unutacağı, tatlı bir sürpriz hazırlar. Ameliyat sonrası Ali'yi ziyaret eden Çiçek, hayatının en güzel hediyesini alır. Amcası ile yüzleşen Ozan ise idealleri ve mecburiyetleri arasında bir seçim yapmak zorundadır. Çelebi, karşısında duran herkesin hayatını alev alev tutuşturmaya kararlıyken, Rüya, Ömer, Ozan ve Tomris, Çelebi'ye boyun eğmeden mücadele edecektir.
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
İşte "Alev Alev"in 13. Bölüm 2. Tanıtımı;
'Alev Alev'den ikinci tanıtım geldi!
Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Ömer'in Rüya'yı bir balıkçıya götürerek şaşırttığı tanıtımda Komiser Korkut, Tomris'in evine gelerek Çiçek'in mezarındakinin Şimal olduğunun ihbarını aldıklarını söylüyor. Çelebi'nin, "Kenan'ın canı senin özgürlüğünden daha mı kıymetli?" sözleri yapacağı hamle konusunda merak uyandırırken, İskender'in korkuyla bağırdığı anlar dikkat çekiyor. Ozan, Ömer ve Rüya'nın şoke olan ifadesi ise akıllarda soru işareti bırakıyor
02.02.2021 22:13 Dizi Galeri