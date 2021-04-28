'Alev Alev'den romantizm dolu ön izleme!

Çelebi'nin intihar ederek öldüğü haberi Yedikule Mahallesi'ne bomba gibi düşer. Cemre, Çelebi'nin ölümüne ikna olduktan sonra rahat bir nefes alırken, Çiçek'in şüpheleri herkesin aklını karıştıracaktır. Ömer'in Rüya'dan aldığı sürpriz teklif sonrası, mutluluğun ve yeni bir hayatın kapıları, ikisi için de sonuna kadar açılır. Çelebi'nin kötücül soluğunun kesilmesinin ardından, Yedikule Mahallesi'nin çehresi tamamen değişmeye başlar.Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!