Alev Alev'in iki çifti sosyal medyaya damga vurdu!

Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi ‘Alev Alev’in çiftleri etkileyici hikayeleriyle her hafta seyircilerin kalbini fethetmeye devam ediyor. Dizilerin sosyal ve online ortamlardaki konuşulma oranlarını takip eden Somera Araştırma Şirketi yaptığı çalışmaların sonucunda en iyi dizi çiftlerini açıkladı.Araştırmalara göre; Ay Yapım imzalı 'Alev Alev'de Çiçek ve İskender karakterini canlandıran oyuncu Hazar Ergüçlü ile Berker Güven, geçtiğimiz haftanın 'en popüler dizi çifti' olarak isimlerini zirveye yazdırdılar. Bu ikiliyi dizinin sevilerek takip edilen bir diğer çifti Rüya (Dilan Çiçek Deniz) ve Ömer (Cihangir Ceyhan) takip etti. Geniş bir kitleye yayılan iki çiftin de takipçileri her Perşembe yayınlanan yeni bölümle birlikte Çiçek ve İskender ile Rüya ve Ömer’in hikayelerini büyük bir merakla bekliyor.