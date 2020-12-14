'Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Çelebi'nin hamlesiyle büyük bir yıkıma uğrayan Cemre, ondan desteğini esirgemeyen Rüya, Ozan ve Ömer'in yardımlarıyla mücadelesine devam etti. Ozan'ın sayesinde yeni bir ev bulan Cemre, Rüya ile birlikte Çelebi'den kurtulmak için harekete geçti. İskender ise Ömer'in iade-i ziyareti ardından intikamını almak için gecikmedi. Ömer, mahallede tanımadığı adamlar tarafından feci bir saldırıya uğradı. Saldırının ardından ortaya çıkan İskender, Ömer'i açık açık tehdit etti. Tüm bu yaşananlardan sonra ise Ömer artık adaletin ve gerçeklerin peşine düşüp hesap sormaya karar verdi. Bülent ise Şimal sandığı Çiçek'in, Ali'ye olan bakışlarından şüphelenince Tomris ile ikisini köşeye sıkıştıracak bir hamle yaptı. Ali'yi şoför olarak işe alan Bülent, Tomris ile Çiçek'i zor bir durumda bıraktı. Ozan ve Ömer, yangın günüyle ilgili gerçeklerin peşine düştü. Çelebi ile İskender'in suçlu olduğunu kanıtlamak isteyen ikili, bir plan kurarak oyunu başlattı. Selim'i kullanarak Çelebi ile İskender'i tuzağa düşüren Ozan ve Ömer, öğrendikleri ile Kayabeyli Ailesi'ne karşı büyük güç kazandı. Elde ettikleri delilleri Ömer karakola götürürken, Ozan da bu gerçeklerin duyulması için gazetenin yolunu tuttu. İkilinin çabaları sonucunda finalde Çelebi ve İskender polisler tarafından gözaltına altındı. Eve gelen polisler Çelebi ve İskender'i götürürken Cemre, Çelebi'nin ilk yenilgisinin tadını çıkardı.Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!