‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Ömer'in, İskender'den hesap sormak istediği tanıtımda onu durduran Rüya oluyor. Çiçek, Tomris'e yangın günüyle ilgili gerçekleri anlatırken Çelebi, polis ve gazeteciler eşliğinde Ozan'ın kapısına dayanıyor. Çelebi'nin bu hareketiyle gerilim giderek tırmanırken Cemre'nin "Bunu yapma!" diyerek sitem etmesi dikkat çekiyor.
İşte ‘Alev Alev’in 5. Bölüm Tanıtımı;
‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
'Alev Alev'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekranlara gelen ‘Alev Alev’in dün akşam yayınlanan bölümünde Cemre, yaptığı büyük hamleyle özgürlük savaşını resmen başlattı! Bölüm biter bitmez de yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
27.11.2020 14:15 Dizi Galeri