'Alev Alev'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

ALEV ALEV'İN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?Cemre ve Ozan'ın yakınlaşmasına tanık olan Çelebi, büyük bir öfkeyle harekete geçti. Ozan'ın ölüm emrini veren Çelebi, Cemre'ye de zor anlar yaşattı. Ozan'ı öldürtmek için plan yapan Çelebi'nin tuzağı ise sürpriz bir şekilde bozuldu. Çelebi'yi mahallede gören Uzun'un Ozan'a haber vermesi ve Cemre'nin Ozan'ı uyarması, Çelebi'nin kendi tuzağına düşmesine sebep oldu. Çiçek ile İskender, Bülent'e karşı çaresiz kalırken, Atlas'ın anlattıkları ikisini de hiç beklemedikleri bir durumun içine sürükledi. Atlas, yaşadığı travmanın ve konuşmamasının sebebini Çiçek'e anlatınca korkunç gerçek ortaya çıktı. Bülent'i bir adamı bıçaklarken gördüğünü söyleyen Atlas, uzun yıllar Bülent'in korkusundan bu gerçeği sakladığını ifade etti. Çiçek, Atlas'tan öğrendikleri üzerine bahsettiği depoya gitti. Çiçek'i takip eden Bülent ise burada ona saldırdı. Tam o anlarda gelen İskender, Çiçek’i Bülent’in elinden kurtardı. Rüya, Ömer'in evlilik teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine ikilinin ilişkisindeki ipler kopma noktasına geldi. Finalde Cemre, Ozan, Rüya ve Ömer verdikleri zorlu çabaların sonucunda Çelebi'ye karşı büyük bir zafer kazandı. Çelebi'nin kaçakçılık yaptığının ispatlanması sonucu polis, Kayabeyli evine baskın yaptı.Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!