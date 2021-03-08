'Alev Alev'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Çelebi, yaşananlardan sonra Cemre'nin çevresindeki herkese zarar vermek için acımasız hamlelerini yapmaya başladı. Çelebi'nin isteğiyle karakola alınan Ozan, kendisine yapılan suçlamalarla zor durumda kaldı. Amcasının ihanetine uğrayan Ozan, hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Hapis cezasının para cezasına çevrilmesi ise başka bir sorunu beraberinde getirdi. 120 bin lira karşılığında beraat eden Ozan'ın bu parayı nasıl bulacağı merak konusu olurken, çarpıcı gelişmeler yaşandı. Ozan'ın amcası, evi satın almak istedi. Borcu ödeyerek oğlunu kurtarmak isteyen Seher ise evi satmaya karar verdi. Finalde evin kime satıldığını duyan Ozan ve Cemre büyük bir şaşkınlık yaşarken, her şeyin Çelebi'nin planı olduğunu anladılar. Çok değer verdiği evlerinin satıldığını öğrenen Ozan'ın, tüm bu başına gelenlerden sonra neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu.Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!